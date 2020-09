Cortesie per gli ospiti oggi 15 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 15 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 15 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 15 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 15 settembre 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 14 settembre 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Anna vs. Francesco e Sveva

Nella prima puntata di oggi Francesca e Anna propongono un menù il cui filo conduttore è l’amore che le lega. Francesco e Sveva punterano sulla gastronomia siciliana.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Paola e Carla vs. Alessandra e Mimmo

Nell’episodio dell’ora di pranzo Paola e Carla organizzano una serata natalizia. Alessandra e Mimmo giocano sulle loro avventure in giro per il mondo.

13:50 Cortesie per gli ospiti – Alessio e Roberto vs. Federica e Chiara

Nell’appuntamento post pranzo, Alessio e Roberto propongono un menù ispirato alle opere liriche, mentre Federica e Chiara rispondono con un mix veneto-romano.

aggiornamento ore 6.30

18:20 Cortesie per gli ospiti – Roberto e Costantino vs. Angela e Gabriele

Nel primo episodio pomeridiano, Roberto e Costantino dallo spirito perfezionista non lasciano nulla al caso. Angela e Gabriele creano una serata all’insegna del buon cibo.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Anna e Giada vs. Gianpiero e Germana

In pieno preserale, Anna e Giada offrono un menù ispirato da colori e ingredienti genuini ma gustosi. Gianpiero e Germana, amici, ideano un menù gustoso.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Caterina e Eva vs. Antonio e Daniel

Nell’appuntamento che anticipa il prime time, due mogli contro i due rispettivi mariti, in una sfida inedita a coli di buone maniere, allestimento e menù. Quale alleanza avrà la meglio?

aggiornamento ore 10,30