Cortesie per gli ospiti oggi 17 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 17 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 17 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 17 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 17 settembre 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 17 settembre 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Giambattista e Camilla vs. Daniela e Giulia

Nel primo episodio di oggi Giambattista e Camilla propongono il classico menù della domenica dai sapori semplici ma gustosi. Daniela e Giulia puntano sul KM0.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Francesco e Pierluigi vs. Melissa e Michela

All’ora di pranzo Francesco e Pierluigi condividono la passione per la cucina romanesca ed il trekking. Melissa e Michela amano i viaggi e le serate in compagnia.

13:50 Cortesie per gli ospiti – Valentina e Leonardo vs. Valentine e Vaniel

Valentina e Leonardo propongono un menù dai sapori internazionali. Valentine e Vaniel rispondono con un menù tradizionale.

18:20 Cortesie per gli ospiti – Jua e Duanne vs. Carla e Gianni

Jua e Duanne preparano un menù brasiliano e salentino. Carla e Gianni uniscono i sapori del Mar Ionio e le cromie delle pietre preziose.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Claudia e Corrado vs. Emilio e Francesca

Claudia e Corrado mettono a disposizione il loro calore partenopeo. I loro avversari Emilio e Francesca, omaggiano il genere femminile.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Ivan e Desiree vs. Filippo e Stefano

Ivan e Desiree puntano sull’unicità dei prodotti bio, mentre Filippo e Stefano propongono un menù ispirato alla carriera del regista Ozpetek.