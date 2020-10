Cortesie per gli ospiti oggi 22 Ottobre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 22 Ottobre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 14 ottobre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 22 ottobre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 22 ottobre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

12:45 Cortesie per gli ospiti

Fabio e Alessandra vs. Claudia e Sandra

Fabio e Alessandro, fratelli affiatati, offrono una serata dedicata ai buoni sentimenti. Claudia e Sandra, amiche per la pelle, si ispireranno al Medioevo.

13:45 Cortesie per gli ospiti

Clarissa e Morena vs. Pierfilippo e Paola

Va in scena un derby del mezzogiorno! A sfidarsi Clarissa e Morena, con un menù dedicato alla Calabria, contro Pierfilippo e Paola ‘pugliesi doc’.

18:30 Cortesie per gli ospiti

Ep.7

Greta e Giorgia hanno ideato un menù fresco dai sapori estivi per sfidare Pasquale e Carmine, istrionici artisti partenopei che si esibiscono nella posteggia napoletana e in altri spettacoli tradizionali.

19:35 Cortesie per gli ospiti

Ep.18

Michela e Samantha cercheranno di dimostrare che il sapore ed il gusto si trovano anche nei prodotti senza glutine. I loro avversari saranno Barbara e Stefano, con un menù ispirato ai loro ricordi di infanzia.

20:30 Cortesie per gli ospiti

Barbara e Thais vs. Olga e Luca

Barbara e Tahis, amiche social, porteranno in tavola un menù ‘carnevalesco’. Olga e Luca rispondono con piatti ispirati alla loro passione comune: la Russia.

