Cortesie per gli ospiti oggi 28 Ottobre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 28 Ottobre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 28 ottobre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 28 ottobre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 28 ottobre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

12:25 Cortesie per gli ospiti

Giorgia e Romilda vs. Chiara e Beatrice

Giorgia e Romilda per la loro serata si ispirano ai sapori della campagna. Le loro avversarie, Chiara e Beatrice, puntano sulla fusion Milano-Emilia.

13:20 Cortesie per gli ospiti

Federica e Flora vs. Gabriella e Alberto

Flora e Federica rievocano sapori e ricordi familiari. Gabriella e Alberto architettano una serata dedicata all’iconica pasta.

14:20 Cortesie per gli ospiti

Ep.22

Gianfrancesco e Simone, da poco sposi e con la passione per la musica, portano in tavola un menù ispirato a Mozart. A sfidarli le amiche Federica e Sabina, che opteranno per i gusti e sapori dell’orto.

18:20 Cortesie per gli ospiti

Alessandra e Oriana vs. Santo e Francesca

Alessandra e Oriana organizzano un menù che rivisita antiche ricette dei frati benedettini. Santo e Francesca controbattono con un menù siculo.

19:20 Cortesie per gli ospiti

Ep.11

Giovanna e Ale hanno organizzato un vero e proprio garden party. I loro avversari Sabrina e Claudio, invece, punteranno tutto sui sapori amalfitani. Sarà una sfida davvero interessante!

20:20 Cortesie per gli ospiti

Sayo e Claudio vs. Nicola e Francesca

Sayo e Claudio trasmettono la passione per la Romagna con un percorso culinario tipico. Nicola e Francesca rivisita la stessa cucina in chiave tropical.