Cortesie per gli ospiti oggi 29 settembre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 29 settembre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 29 settembre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 29 settembre di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 29 settembre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

12:35 Cortesie per gli ospiti

Alessio e Roberto vs. Federica e Chiara

Alessio e Roberto propongono un menù ispirato alle opere liriche, mentre Federica e Chiara rispondono con un mix veneto-romano.

13:40 Cortesie per gli ospiti

Federica e Annamaria vs. Giovanna e Ilaria

Federica e Annamaria preparano un menù all’insegna della gastronomia pugliese. Ilaria e Giovanna puntano sulla tradizione. Chi avrà la meglio?

14:40 Cortesie per gli ospiti

Ep.1

Irene e Chiara con la loro personalità elegante ed un menù a tema floreale, sfideranno Tamara e Gianni, che proporranno un menù ispirato alle radici campane di Tamara. Innovazione contro tradizione, chi avrà la meglio?

18:20 Cortesie per gli ospiti

Lina e Giampaolo vs. Lilli e Fabrizio

Lina e Giampaolo porteranno la musica nel loro menù tradizionale campano. Lilli e Fabrizio scelgono un mood spirituale, con un menù ricco di “saggezza”.

19:20 Cortesie per gli ospiti

Eleonora e Sonia vs. Christian e Piergiorgio

Eleonora e Sonia accolgono gli ospiti ai piedi di una torre medievale, mentre Christian e Piergiorgio puntano sul loro agriturismo green.

20:20 Cortesie per gli ospiti

Eleonora e Cesira vs. Paola e Daniela

Eleonora e Cesira portano a tavola un menù che pone l’accento sulle ricchezze gastronomiche marchigiane. Paolo e Daniela propongono i loro piatti forti.