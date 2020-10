Cortesie per gli ospiti oggi 30 Ottobre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 30 Ottobre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 30 ottobre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 30 ottobre di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 30 ottobre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

12:40 Cortesie per gli ospiti

Maly e Luca vs. Alessandro e Andrea

Maly e Luca realizzano un percorso culinario ispirato alla loro personalità. Alessandro e Andrea puntano su una serata all’insegna dei sapori decisi.

13:40 Cortesie per gli ospiti

Loredana e Anna vs. Emilia ed Emanuele

Loredana e Anna propongono una serata eccentrica a tema aperitivi. Emilia ed Emanuele rispondono con un menù italo-americano, in stile spaghetti western.

14:40 Cortesie per gli ospiti

Ep.24

Maria Costanza, ragazza solare, e la sua migliore amica Francesca, sfidano con un menù ispirato alla gastronomia toscana Pietro e Nedo. I due decidono di proporre un menù toscano tutto vegetariano.

18:20 Cortesie per gli ospiti

Rosy e Cristina vs. Francesco e Alessio

Rosy e Cristina cucinano un menù che fa l’occhiolino alle diete degli sportivi. Francesco e Alessio si ispirano alla musica. Chi vincerà?

19:20 Cortesie per gli ospiti

Ep.13

Andrea ed Elena accolgono i loro ospiti con un allestimento floreale ad hoc. I loro sfidanti saranno Andrea e Pino: il tema del loro matrimonio sarà l’oro e hanno deciso di offrire un’anteprima ai loro ospiti.

20:20 Cortesie per gli ospiti

Akane e Sara vs. Simona e Carlotta

Akane e Sara preparano una serata in omaggio al Giappone. Simona e Carlotta rispondono con un menù sulle delizie del bosco. Chi conquisterà i giudici?