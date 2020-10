Cortesie per gli ospiti oggi 7 Ottobre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 7 Ottobre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 7 ottobre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 5 ottobre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 7 ottobre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

12:30 Cortesie per gli ospiti

Massimiliano e Loredana vs. Livia e Giulia

Massimiliano e Loredana propongono un menù sofisticato, come loro. Livia e Giulia puntano sulla semplicità dei prodotti della loro terra.

13:30 Cortesie per gli ospiti

Omar e Federico vs. Elena e Cristina

Omar e Federico faranno incontrare le radici nord africane e la tradizione romana. Elena e Cristina puntano sulle rievocazioni storiche.

14:30 Cortesie per gli ospiti

Ep.7

Greta e Giorgia hanno ideato un menù fresco dai sapori estivi per sfidare Pasquale e Carmine, istrionici artisti partenopei che si esibiscono nella posteggia napoletana e in altri spettacoli tradizionali.

18:20 Cortesie per gli ospiti

Liliana e Julio vs. Laura e Annalisa

Liliana e Julio vogliono colpire i giudici con una serata dai sapori latino americani. Laura e Annalisa raccontano con sapori esotici le loro avventure.

19:25 Cortesie per gli ospiti

Alessio e Roberto vs. Federica e Chiara

Alessio e Roberto propongono un menù ispirato alle opere liriche, mentre Federica e Chiara rispondono con un mix veneto-romano.

20:20 Cortesie per gli ospiti

Caterina e Eva vs. Antonio e Daniel

Due mogli contro i due rispettivi mariti, in una sfida inedita a colpi di buone maniere, allestimento e menù. Quale alleanza avrà la meglio?

