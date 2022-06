Cortesie per gli ospiti oggi 8 Giugno 2022: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 8 Giugno 2022: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 8 giugno 2022?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 8 giugno 2022 di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2022: puntate di oggi 8 giugno

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

18:20 – 19:20

Mario e Alice vs. Valentina e Claudia

Mario e Alice decidono di presentare una serata a tema bollicine. Valentina e Claudia, amano la moda e in tal senso preparano un menù a tema.

19:20 – 20:20

Lina e Giampaolo vs. Lilli e Fabrizio

Lina e Giampaolo porteranno la musica nel loro menù classico della regione Campania. Lilli e Fabrizio scelgono una figura spirituale, con un menù ricco di prove di saggezza.

20:20 – 21:20

Roberto e Lucia vs. Carla e Eric

Roberto e Lucia si presentano per una serata ad alta quota mentre Carla ed Eric puntano tutto sugli anni 80. Chi vincerà?