Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 1 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 2 Agosto 2020: siete pronti per una nuova avvincente giornata con la cucina di Real Time? Il noto programma ritorna in tv , come detto su Real Time, sempre con diverse sfide sulla presentazione dei piatti e sul loro tipo di preparazione e gusto, farà compagnia ai fan con diverse puntate in replica. Cosa vedremo oggi?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 2 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 2 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

Cortesie per gli ospiti Ep.3

Con la loro cucina casereccia, Antonella e Lucy sono una coppia di amiche frizzanti. Sfideranno Simona e Pia, rispondono con piatti della tradizione giudaico romanesca.

10:45 Cortesie per gli ospiti Ep.4

Alessandra e Ilaria propongono un menù che è un mix della tradizione pugliese e di quella partenopea. Gli sfidanti sono Ciro e Massimo, due amici che puntano sulla musica popolare.

11:45 Cortesie per gli ospiti – Ep.5

Il menù di Claudia e Melania è basato al design. Le sfidanti, Giorgia e Valentina, amano i vini e i dolci. Il loro menù sarà una sinergia di queste loro passioni

12:40 Cortesie per gli ospiti – Ep.6

Verso l’ora del pranzo domenicale, Gennaro e Mara si gettano sulla cucina tradizionale rivisitata in chiave moderna. Gli sfidanti, Mariateresa e Francesco, puntano sulla cucina della tradizione meridionale.