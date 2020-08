Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 11 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 11 Agosto 2020: anche in data odierna infatti il format televisivo ormai un appuntamento fisso tra i rituali di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere. Cortesie per gli ospiti anche oggi dunque tiene compagnia ai fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 11 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 9 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 11 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 11 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:25 Cortesie per gli ospiti – Rosy e Cristina vs. Francesco e Alessio

Nella prima puntata odierna, Rosy e Cristina cucinano un menù che fa da spola tra le diete degli sportivi. Francesco e Alessio si concentrano sulla musica. Chi vincerà?

12:25 Cortesie per gli ospiti – Alberta e Elisabetta vs. Francesco e Tiziano

Nella puntata che arriva intorno all’ora di pranzo per molti italiani, Alberta ed Elisabetta lanciano la sfida in base ad un menù mediterraneo ispirato ai loro viaggi. Francesco e Tiziano concentrano sul loro menù al tartufo.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Luisa e Uccio vs. Fabio e Antonella

Anche nel terzo appuntamento, ancora a cavallo nell’ora del pranzo, ecco altri concorrenti sfidarsi: Luisa e Uccio ci provano con un menù tradizionale. Fabio e Antonella, amici, puntano su un menù fatto di ricordi. Chi vincerà?

18:15 Cortesie per gli ospiti B&B – Palazzo Borghesi vs. Relais degli Angeli

Nel pomeriggio la parentesi si apre con l’episodio nella versione bad and breakfast: Paolo e Cristina, padre e figlia, gestiscono un B&B in pieno centro storico a Siena. Flaminia e Virginia, sorelle, puntano sull’eleganza della loro struttura.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Marcus e Viviana vs. Francesco e Paola

Nel preserale, ecco invece Marcus e Viviana propongono una serata a tema ‘bellezza e benessere‘. Francesco e Paola puntano invece su un menù itinerante, che va da Napoli a Roma.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Lucia e Maria vs. Alfredo e Anna

Prima della ‘prima serata’, ecco la sfida tra Lucia e Maria, sorelle, con una serata basata sul ‘fatto a mano‘. Alfredo e Anna, colleghi e amici, un menù calabrese – lombardo.

