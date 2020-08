Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 12 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 13 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da gustare. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 13 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 13 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 13 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 13 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:25 Cortesie per gli ospiti – Lucia e Maria vs. Alfredo e Anna

Nella prima puntata di mattina, Lucia e Maria, sorelle lanciano la sfida con una serata basata sul ‘fatto a mano’. Alfredo e Anna, colleghi e amici, un menù calabrese – lombardo.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Laura e Valentina vs. Simone e Stefano

Siamo all’ora di pranzo e Laura e Valentina portano un menù a base dei classici piatti ‘coccola famiglia‘. Simone e Stefano, coppia, giocano invece su un menù musicale e ‘arcobaleno‘.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.1

A cavallo dell’orario del pranzo italiano, ecco la puntata con Irene e Chiara con un menù a tema floreale, e Tamara e Gianni, che lanciano un menù ispirato alle radici campane di Tamara.

Aggiornamento ore 11.00

18:25 Cortesie per gli ospiti B&B – Casa del tabacco vs. La Macchiola

Nella versione bad and breakfast, invece, nel pomeriggio ecco Emira e Arturo, moglie e marito, conducono un B&B ricavato da un’ex fabbrica di tabacco. Anna e Antonio replicano con un’antica e bucolica masseria del ‘700.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.25

Nella fascia preserale Elena ed Emanuele, una coppia affiatata, si ispirano ai loro viaggi, mentre Lorenzo e Rosella, anche loro sposati, alle loro origini con radici nel Salento e nel Cilento.

20:25 Cortesie per gli ospiti – Daniele e Silvia vs. Giuseppe e Valeria

Ultima puntata odierna: Daniele e Silvia propongono una serata-omaggio al gusto di Birra. Giuseppe e Valeria, anime gemelle, rispondono con un menù di coppia molto speciale.

aggiornamento ore 15.40