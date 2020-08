Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 14 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 14 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 14 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 14 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 14 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 14 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.2

Alessia e Dino sfideranno i loro avversari con una serata dedicata ai 7 chakra in onore della medicina olistica. Simona e Lorenzo sono madre e figlio e sfidano sulla scaramanzia partenopea.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.3

Nell’episodio dell’ora di pranzo, con la loro cucina casereccia, Antonella e Lucy sono una coppia di amiche frizzanti. Sfideranno Simona e Pia, che puntano su piatti della tradizione giudaico romanesca.

13:35 Cortesie per gli ospiti – Ep.4

In questo terzo episodio di giornata Alessandra e Ilaria propongono un menù che è una combinazione della tradizione pugliese e di quella partenopea. Gli sfidanti sono Ciro e Massimo, due amici che hanno in comune la passione per la musica popolare.

18:20 Cortesie per gli ospiti B&B – 21 barra 5 vs. Maison La Saxe

Nel pomeriggio si passa ai bad and breakfast con Federica e Gerard, affiatatissimi, che gestiscono un B&B eco-friendly vicino Aosta. Raphael e Megan, fratelli, rispondono con una struttura stile ‘baia di montagna’.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.26

nel preserale ecco Marco e Beppe, toscani doc, e a tavola un menù dai sapori caratteristici ed intensi. A sfidarli Laura e Silvia, coppia di amiche che per vincere si ispirerà alla natura.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Nino e Flaminia vs. Simona e Antonio

Verso la prima serata tocca a a Nino e Flaminia, padre e figlia, con delle ricette ereditate dalla nonna. Simona e Antonio, appassionati di immersioni, rispondono con un menù di mare.

