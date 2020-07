Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 14 Luglio su Real Time: orari, canale, cosa succede repliche

Cortesie per gli ospiti fa anche oggi il suo abbondante ritorno con tutta una serie di interessanti puntate dense di pathos, di sfide e di curiosità sui protagonisti e sulle loro proposte: ma quante sono le puntate di oggi, e a che ora andranno in onda e su cosa verteranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 14 Luglio 2020?

Come ben noto, Cortesie per gli ospiti è un reality show italiano in onda su Real Time dal 2005 che si concentra su prove culinarie basate sulla presentazione, all’accoglienza e alla tipologia dei piatti. I tre conduttori hanno il ‘dovere’ di giudicare la serata e i concorrenti sulla base di quel che essi propongono. I giudici devono dare un giudizio sui vari aspetti cruciali come l’arredo della casa, su come è apparecchiata la tavola e per la compagnia agli ospiti e sulle portate.

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 14 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 14 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 14 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

11:40 Cortesie per gli ospiti – Federica e Annamaria vs. Giovanna e Ilaria

In questa prima puntata odierna Federica e Annamaria preparano un menù sulla base della gastronomia pugliese. Ilaria e Giovanna li sfidano sulla tradizione. Chi avrà più chance?

12:40 Cortesie per gli ospiti – Lucille e Alessandro vs. Alice e Alessandro (Gipsy in the Kitchen)

In questo secondo appuntamento di giornata invece Lucille e Alessandro sfidano i rivali su ricette vegetariane. Alice e Alessandro invece puntano sul loro spirito gitano. Una sfida agguerritissima.

13:40 Cortesie per gli ospiti – Margherita e Angela vs. Paola e Francesca

In un’ora dedita, di solito, al pranzo, vedremo Margherita e Angela preparare invece una serata piacevole basata sul buon cibo. Paola e Francesca rispondono con la verve della loro creatività. Chi presenterà i ‘menu’ migliori?

18:20 Cortesie per gli ospiti – Antonella e Lucy vs Simona e Pia

Si riprende nel tardo pomeriggio, con la loro cucina casereccia di Antonella e Lucy, coppia di amiche molto briose. Sfidano Simona e Pia, amiche che pur con modi classici e ricercati prepareranno piatti della tradizione giudaico romanesca.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Angelica e Carlotta vs. Ivan e Mimmo

Angelica e Carlotta ideano un percorso culinario fondato sui ricordi di viaggio. Mentre Ivan e Mimmo presentano in tavola i gusti della loro Puglia.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Francesco e Henry vs. Ludovica e Chiara

Si conclude oggi con la puntata che conduce alla prima serata con Francesco e Henry che basano tutto su un meù dedicato alle loro radici nigeriane e siciliane. Ludovica e Chiara invece mirano a un menù ricco di sapori.

