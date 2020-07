Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 17 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Un’altra lunga giornata di cortesie, di preparazioni, di design e di stili culinari a confronto nelle puntate odierne di Cortesie per gli ospiti: che anche oggi 17 Luglio 2020 torna con un’altra giornata contraddistinta dalle sfide a suon di pietanze, stili e immagine di presentazione.

Cortesie per gli ospiti a che ora andrà in onda oggi e quante sono le puntate? E su cosa si baseranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 17 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti per chi non lo sapesse è un reality show italiano in onda su Real Time che si incentra su prove culinarie quali la presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Vengono giudicate tutte le caratteristiche, dall’arredo della casa a come si presenta la tavola, passando per la compagnia agli ospiti e per le portate.

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 17 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 17 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 17 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

11:40 Cortesie per gli ospiti – Veronica e Mirko vs. Giovanna e Giuliano

Veronica e Mirko sono i primi concorrenti e mirano ad un menù con prodotti tipici dell’agro pontino. Giovanna e Giuliano esaltano i sapori originari.

12:40 Cortesie per gli ospiti – Francesco e Henry vs. Ludovica e Chiara

Nella seconda puntata di giornata Francesco e Henry propongono un menù basato sulle loro radici nigeriane e siciliane. Ludovica e Chiara invece provano ad arricchire i sapori.

13:40 Cortesie per gli ospiti – Liliana e Julio vs. Laura e Annalisa

Nel terzo episodio di oggi Liliana e Julio vogliono stupire i giudici con una serata dai sapori latino americani. Laura e Annalisa raccontano con sapori esotici le loro avventure.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Clarissa e Morena vs. Pierfilippo e Paola

Si torna a gustare pietanze prelibate nel tardo pomeriggio con un derby del mezzogiorno. A sfidarsi Clarissa e Morena, con un menù dedicato alla Calabria, contro Pierfilippo e Paola e i menù pugliesi.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Teresa ed Enrica vs. Marzia e Simona

Nella fascia che anticipa la prima serata, ecco la puntata con Teresa ed Enrica, vicine di casa, e il menù all’insegna della tradizione. Marzie e Simona, amiche-colleghe, replicano con i sapori della Sicilia.