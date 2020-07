Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 18 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Torna anche oggi come da abitudine in TV Cortesie per gli ospiti: anche oggi 18Luglio 2020 ecco un’altra giornata basata sulle sfide a suon di pietanze, stili e presentazione dei piatti. Cortesie per gli ospiti aspetta tutti in tv anche oggi: ma che ora andrà in onda oggi e quante sono le puntate?

E su cosa si baseranno le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 18 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è reality show italiano in onda su Real Time che si base su prove di cucina quali la presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Vengono analizzate tutte le caratteristiche, dall’arredo, dalla tavola, fino alla compagnia agli ospiti e per le portate.

Ma oggi cosa succede? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 18 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 18 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 18 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre. Oggi, in onda, ai seguenti orari, queste specifiche puntate:

11:30 Cortesie per gli ospiti – Fabio e Alessandra vs. Claudia e Sandra

Fabio e Alessandro, fratelli affiatati, sfidano tutti con una serata dedicata ai buoni sentimenti. Claudia e Sandra, amiche per la pelle, si ispireranno al Medioevo.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Alberta e Elisabetta vs. Francesco e Tiziano

In questa puntata a cavallo dell’ora di pranzo invece Alberta ed Elisabetta offrono un menù mediterraneo ispirato ai loro viaggi. Francesco e Tiziano provano il loro menù al tartufo.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Luisa e Uccio vs. Fabio e Antonella

Anche questa puntata intorno all’ora di pranzo vede Luisa e Uccio provare a stupire gli ospiti con un menù tradizionale. Fabio e Antonella, amici, invece offrono un menù fatto di ricordi. Chi la spunterà?