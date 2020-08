Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 19 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 19 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 19 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 19 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 19 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 19 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.11

Nella prima puntata in onda oggi Giovanna e Ale hanno organizzato un vero e proprio garden party. I loro avversari Sabrina e Claudio, al contrario, punteranno tutto sui sapori amalfitani.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.12

Seconda puntata a cavallo del pranzo. I monzesi Valentino e Martina hanno deciso chiamare il loro menù “mare monzese”. Le loro sfidanti saranno Veruska e Valentina, che coinvolgono gli ospiti con un menù a “stelle e strisce“.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.13

Terzo appuntamento nell’ora del pasto italiano, con Andrea ed Elena che propongono ai loro ospiti con un allestimento floreale ad hoc. I loro sfidanti saranno Andrea e Pino: il tema del loro matrimonio sarà l’oro.

18:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Masseria Mozzone vs. Materiis

Nella versione pomeridiana, Fiorella e Francesco gestiscono una struttura antica, restaurata rispettando le tradizioni. Elena e Angelica rispondono con un B&B in pietra, immerso tra i trulli.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Akane e Sara vs. Simona e Carlotta

Nell’appuntamento del preserale, Akane e Sara preparano una serata in omaggio al Giappone. Simona e Carlotta rispondono con un menù sulle delizie del bosco.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.29

Ultimo appuntamento per oggi, nella fascia che porta al prime time: Cristiano e Andrea porteranno in tavola un menù basati dal loro stile di vita on the road. Le loro avversarie saranno Serena e Claudia che hanno pensato ad un menù salutare.

