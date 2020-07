Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 19 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Ci siamo: anche oggi torna Cortesie per gli ospiti: nella giornata del 19 Luglio 2020 ecco un’altra serie di puntate fondate sulle sfide a base di pietanze, stili e presentazione dei piatti. Cortesie per gli ospiti è pronto: ma che ora andrà in onda oggi e quante sono le puntate? E su cosa si fondano le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 19 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è reality show italiano in onda su Real Time che si fonda di fatto su prove di cucina come lo sono la presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Sono messe alla prova tutte le peculiarità culinarie, dall’arredo, dalla tavola, fino alla compagnia agli ospiti e per le portate.

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 19 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 19 Luglio 2020

Ecco tutte le informazioni su Cortesie degli ospiti in onda oggi 19 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

09:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.1

Irene e Chiara con la loro personalità elegante ed un menù a tema floreale, sfideranno Tamara e Gianni, che offrono un menù ispirato alle radici campane di Tamara. Innovazione contro tradizione, chi vincerà?

10:50 Cortesie per gli ospiti – Nadia e Cristina vs. John e Maria

John e Maria preparano una serata magica tramite un percorso culinario e sensoriale. Nadia e Cristinari battono con ‘green’.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Federico e Giorgia vs. Andrea e Flaminia

In questo episodio invece Federico e Giorgia aprono ai loro ospiti con una serata basata sui sapori del mare. Andrea e Flaminia cercano di colpirli con il dolce finale.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Maria Grazia e Mattia vs. Ilaria e Fulvia

Siamo all’ora di pranzo e Maria Grazia e Mattia servono a tavola i sapori marittimi. Ilaria e Fulvia giocano tutto sulla tradizione e sui particolari dettagli della presentazione. Chi avrà la meglio?