Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 21 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti torna in onda nella giornata di oggi 21 Luglio 2020 e, come già successo in altre occasioni lo fa per di più con un bis: infatti l’appuntamento è doppio. Oltre alla versione ‘ordinaria’ vi è quella B&B. Insomma, anche oggi 21 luglio un’altra miscela di puntate tutte da vivere, basate sulle sfide a suon di pietanze, stili e presentazione dei piatti e gusto. Cortesie per gli ospiti è pronto a tornare oggi: ma che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Su cosa si basano le puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 21 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti come ben sanno i fan e gli esperti di TV e format, è reality show italiano in onda su Real Time che si fonda su prove di cucina sul fronte della presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Sono giudicate tutte le sfaccettature culinarie, dall’arredo, dalla tavola, fino alla compagnia agli ospiti e le portate.

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 21 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 21 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 21 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Locanda Settimo Cielo vs. Torre di Vico

In questa prima puntata odierna si racconta di Alessandra e Patrizia che gestiscono un rustico B&B pet-friendly e plastic-free. Giulia e Maria invece presentano gli ospiti nella loro maison d’epoca viterbese.

13:20 Cortesie per gli ospiti B&B – Masseria Mozzone vs. Materiis

Fiorella e Francesco gestiscono una struttura antica, restaurata nel rispetto delle tradizioni. Elena e Angelica replicano con un B&B in pietra, circondato dai trulli.

14:20 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Paolo vs. Elisabetta e Mauro

In questo episodio Francesca e Paolo portano in scena un menù dal sapore di mare con accostamenti esotici. Elisabetta e Mauro rispondono con un menù dai sapori bucolici.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Gabrielle e Giulia vs Tatiana e Rosalia

Invece in questo episodio si vede Gabrielle e Giulia che vivono secondo un vero e proprio stile di vita, il fruttarianesimo. Le loro avversarie Tatiana e Rosalia, invece, sono onnivore e sono amiche tanto diverse ma anche tanto unite.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Federica vs. Fabio e Fausto

Una nuova puntata, quella del preserale: nella quale Francesca e Federica preparano un menù dai sapori del mare, fra tradizione e innovazione. Fabio e Fausto puntano sui profumi del litorale laziale.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Giorgia e Valentina vs. Federica e Silvia

Nell’appuntamento che conduce alla prima serata ecco Giorgia e Valentina, sorelle diverse, con un menù a base di alimenti ‘idroponici‘. Federica e Silvia, mamma e figlia, puntano sull’arredamento. Chi avrà la meglio?