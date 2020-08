Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 23 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 23 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 23 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 23 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 23 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 23 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

09:50 Cortesie per gli ospiti B&B – 21 barra 5 vs. Maison La Saxe

Nel primo episodio odierno Federica e Gerard, affiatatissimi, gestiscono un B&B eco-friendly vicino Aosta. Raphael e Megan, fratelli, replicano con una struttura stile ‘baia di montagna’.

10:50 Cortesie per gli ospiti B&B – Le 12 lune vs. Le Origini

Nel secondo episodio Mariateresa e Antonio invitano tutti a un B&B ricavato dalle rovine dei Sassi di Matera. Saverio e Anna, aiutati da nonna Antonietta, gestiscono una struttura all’avanguardia.

11:50 Cortesie per gli ospiti B&B- Locanda Settimo Cielo vs. Torre di Vico

Terzo appuntamento con Alessandra e Patrizia e un rustico B&B pet-friendly e plastic-free. Giulia e Maria accoglieranno gli ospiti nella loro maison d’epoca viterbese.

12:50 Cortesie per gli ospiti B&B – Masseria Mozzone vs. Materiis

All’ora di pranzo, ecco Fiorella e Francesco e una struttura antica, restaurata rispettando le tradizioni. Elena e Angelica rispondono con un B&B in pietra, immerso tra i trulli.