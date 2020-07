Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 23 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 23 Luglio 2020 si rinnova ancora una volta in tv con nuove puntate tutte da gustare, nel senso pieno e anche letterale del termine. Oggi, 23 luglio un’altra serie di puntate che come ben sappiamo si concentrano sulla presentazione dei piatti e sul loro gusto. Cortesie per gli ospiti è preparato dunque a tornare in onda: ma che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 23 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è un reality show in onda su Real Time che fa gareggiare su presentazione, l’accoglienza e la qualità dei piatti. Sono messe in esame le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate.

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 22 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 23 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 23 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:20 Cortesie per gli ospiti – Enrico e Ferdinando vs. Lorenzo e Giulia

Nella prima puntata di oggi, Enrico e Ferdinando puntano su un menù dall’anima mediterranea. Lorenzo e Giulia provano a stupire con il loro amore per il design e la cucina.

aggiornamento ore 00.43

13:20 Cortesie per gli ospiti – Angelica e Carlotta vs. Ivan e Mimmo

Angelica e Carlotta provano in questa puntata a presentare un percorso culinario basato sui ricordi di viaggio. Mentre Ivan e Mimmo portano in tavola i gusti della loro Puglia.

14:20 Cortesie per gli ospiti – Luciana e Roberto vs. Federica e Giorgia

In uno degli orari più ‘culinari’ della tv, ecco la puntata nella quale Luciana e Roberto dedicano la serata alla loro Napoli. I loro avversari, Federica e Giorgia puntano su una cena incentrata sui ricordi d’infanzia.

aggiornamento ore 6.00

18:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.10

Nell’episodio del pomeriggio di oggi Alessandra e Irma preparano un menù basato ai colori dell’aurora boreale. Francesco e Francesca preparano agli ospiti un “balloon party“.

19:25 Cortesie per gli ospiti –Federica e Flora vs. Gabriella e Alberto

Flora e Federica riportano in sella in questa puntata i sapori e ricordi familiari. Gabriella e Alberto invece propongono una serata dedicata alla pasta.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Grazia e Lorena vs. Cristiana e Tina

In questo ultimo appuntamento di giornata Grazia e Lorena, amiche d’infanzia, sfidano su una serata dal sapore ‘storico‘. Cristiana e Tina, replicano con un menù tutto laziale.

aggiornamento ore 9,46