Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 24 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 24 Luglio 2020 si ripresenta in TV ancora, e come di consueto, con delle preziose puntate tutte da gustare. Oggi, 24 luglio dunque altre nuove sfide sul prove sulla presentazione dei piatti e sul loro gusto.

Cortesie per gli ospiti è come sanno i fan, un reality show in onda su Real Time che fa disputare una gara tra soggetti diversi su aspetti culinari diversi come per esempio la presentazione, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Chi avrà la meglio?

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 24 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 24 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 24 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:20 Cortesie per gli ospiti – Gabriele e Daniele vs. Simona e Laura

Gabriele e Daniele in questa puntata che accompagna verso l’ora di pranzo, rendono omaggio allo zafferano. Simona e Laura sorprendono gli ospiti con una serata dai sapori di mare in una cornice di design.

13:15 Cortesie per gli ospiti – Clarissa e Morena vs. Pierfilippo e Paola

Ci siamo, per la puntata dell’ora di pranzo che, benché in onda alle 13 mette in scena un derby… del mezzogiorno. A sfidarsi Clarissa e Morena, con un menù dedicato alla Calabria, contro Pierfilippo e Paola ‘pugliesi doc’.

14:10 Cortesie per gli ospiti – Barbara e Simona vs. Linda e Rudi

Barbara e Simona in questa puntata propongono un menù fondato del sole di Riccione. Linda e Rudi proseguiranno con la Romagna nel sangue… chi vincerà?

Seguono, poi, le puntate successive che dopo lo stop nelle prime ore pomeridiane riprendono come da abitudine nel pomeriggio che accompagna nella fascia preserale.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Simona e Fernanda vs. Manuela e Guglielmina

Simona e Fernanda in questo appuntamento pomeridiano da pre -serale offrono un menù fondato sulla tradizione napoletana. Manuela e Guglielmina rispondono con una serata a tema moda e design.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Fabio e Alessandra vs. Claudia e Sandra

Fabio e Alessandro, fratelli affiatati, offrono una serata dedicata ai buoni sentimenti. Claudia e Sandra, amiche per la pelle, si ispireranno al Medioevo.

