Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 26 Luglio su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 26 Luglio 2020 torna con nuove repliche su sfide basate come di consueto sulla presentazione dei piatti e sul loro gusto. Cortesie per gli ospiti è un noto e apprezzato format culinario, che tutti i giorni allieta i fan su Real Time, canale 31: ma che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 26 Luglio 2020?

Cortesie per gli ospiti è il noto reality show in onda su Real Time che fa gareggiare una gara tra soggetti diversi su aspetti culinari diversi come per esempio la presentazione, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Chi avrà la meglio?

aggiornamento ore 00.06

Leggi anche: Cortesie per gli ospiti 2020: quando va in onda, data, orario, canale e dove guardare le repliche

Ma oggi cosa accadrà? Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 26 Luglio di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 26 Luglio 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 26 Luglio 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

09:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.2

Alessia e Dino si presentano sfidando i loro avversari con una serata dedicata ai 7 chakra in onore della medicina olistica. Simona e Lorenzo sono madre e figlio e dedicheranno la serata alla scaramanzia partenopea.

10:50 Cortesie per gli ospiti – Sara e Rossella vs. Andrea e Daniele

Sara e Rosella aprono la sfida portando a tavola un menu incentrato sul caffè. I loro avversari Andrea e Daniele puntano tutto sullo stile di vita hawaiano.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Vanessa e Massimiliano vs. Heleni e Ivana

Vanessa e Massimiliano sfidano i rivali giocando sull’eleganza sartoriale. Heleni e Ivana vogliono vincere con una serata dai sapori internazionali.

12:50 Cortesie per gli ospiti –Alessandro e Simona vs. Michele e Eleonora

Per Alessandro e Simona incentrano la sfida proponendo una serata con la cucina romagnola. Michele e Eleonora puntano a vincere tramite la loro attenzione ai dettagli.