Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 27 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 27 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 27 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 27 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 27 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 27 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

12:05 Cortesie per gli ospiti – Ep.29

Nella prima puntata in replica di oggi Cristiano e Andrea porteranno in tavola un menù ispirato dal loro stile di vita on the road. Le loro competitor saranno Serena e Claudia che hanno pensato ad un menù salutare che possa parlare di loro.

13:00 Cortesie per gli ospiti – Ep.30

All’ora di pranzo ecco Arianna e Claudio e uno stile di vita vegano. Rispondono Rita e Luigi porteranno in tavola un menù autunnale con contaminazioni campane.

18:30 Cortesie per gli ospiti – Barbara e Simona vs. Linda e Rudi

Nel primo episodio pomeridiano Barbara e Simona ideeranno un menù fondato sul sole di Riccione. Linda e Rudi proseguiranno sepre con la Romagna nel sangue.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Hilary e Marcelo vs. Arianna e Romina

Hilary e Marcelo sfidano con piatti su leggende e racconti storici Arianna e Romina e il loro cibo sano e autoprodotto. Chi vincerà?

20:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.35

Ultimo episodio per oggi:Vittorio ed Alessandro, con menù su i sette vizi capitali, sfideranno le avvocatesse Giulia e Federica, che punteranno tutto su una serata basata sul patrimonio culturale Siciliano.

