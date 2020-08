Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 28 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 28 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 28 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 28 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 28 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 28 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.31

Andrea e Giorgia, con il loro menù dai sapori ed accostamenti innovativi duellano con Lucilla e Pierre, coppia dalla grande vena artistica che porta in tavola la eleganza francese e la tradizione italiana.

12:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.32

All’ora di pranzo ecco Luca e Lelah hanno pensato ad una serata dai sapori e dai profumi esotici. I loro competitor Luca e Roberta ribattono con un menù gustoso senza però perdere di vista il loro stile di vita salutista.

13:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.33

A cavallo del pranzo vediamo Cinzia e Gloria, con un menù ispirato alle classiche ricette della nonna in versione 2.0, sfideranno Carola e Alessandro, coppia giovane ed energica con la letteratura e la cucina nel cuore.

14:15 Cortesie per gli ospiti – Ep.38

Daniele e Nonna Rosetta portano a tavola un menù che esalta i sapori e le tradizioni culinarie del sud Italia. Richy e Pasqui rispondono con sapori decisi ed innovativi, pur sempre legati alla tradizione.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Pino e Ciro vs. Mirta e Federica

Nel pomeriggio vediamo subito Pino e Ciro creano una serata dai sapori freschi ed estivi. Le avversarie Mirta e Federica, portano in tavola i piatti della tradizione borbonica.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Nadia e Cristina vs. John e Maria

Nel pre serale John e Maria propongono per l’occasione una serata magica tramite un percorso culinario e sensoriale. Nadia e Cristinari battono con ‘green’.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.36

Prima della prima serata vediamo Alessandro ed Elenia e un menù basato sulla pittura e l’inventiva culinaria. I loro rivali Cecilia e Federica, invece lanciano un menù che faccia sposare l’artigianato e la cucina.

