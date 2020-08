Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 3 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 3 Agosto 2020: il noto programma ritorna in tv , come detto su Real Time, sempre con diverse sfide sulla presentazione dei piatti e sul loro tipo di preparazione e gusto, farà compagnia ai fan con diverse puntate in replica. Cosa vedremo oggi?

Cortesie per gli ospiti è un format culinario che tutti i giorni intrattiene i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 3 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa gareggiare una gara tra concorrenti diversi su aspetti culinari vari come per esempio la presentazione, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 2 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 3 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 3 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

10:50 Cortesie per gli ospiti – Marcus e Viviana vs. Francesco e Paola

Nella prima puntata odierna, Marcus e Viviana propongono una serata a tema ‘bellezza e benessere‘. Francesco e Paola replicano con un menù itinerante, che va da Napoli a Roma.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Francesca Romana e Giulia vs. Francesca e Giorgia

Appena prima della canonica ora di pranzo ecco una nuova puntata: la prima coppia di amiche propone una serata-omaggio alle loro mamme. Franscesca e Giorgia rispondono con un menù creativo e hobo-romantic.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Daniele e Silvia vs. Giuseppe e Valeria

A cavallo dell’ora dei pranzi, ecco Daniele e Silvia con una serata-omaggio al gusto di Birra. Giuseppe e Valeria, anime gemelle, rispondono con un menù di coppia.

18:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.17

Si riprende come da abitudine nel tardo pomeriggio: Sabiha e Pino hanno ispirato il loro tema per la serata proponendo gusti e sapori medio orientali. I loro sfidanti saranno Stefania e Claudia, replicano servendo in tavola un menù dai sapori b.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Mara e Gianni vs. Chanel e Madeleine

Nel preserale di Real Time Mara e Gianni, sportivi, punteranno su un menù “agonistico” a base di b. Chanel e Madeleine porteranno a tavola lo stile di vita “country”.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Rosy e Cristina vs. Francesco e Alessio

Ultimo appuntamento che porta fino alla prima serata: Rosy e Cristina sfoggiano un menù che riguarda le diete degli sportivi. Francesco e Alessio si ispirano alla musica.