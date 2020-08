Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 4 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 4 Agosto 2020: altro appuntamento, anzi altro ciclo di appuntamenti pure quest’oggi con il famoso programma televisivo divenuto un punto di forza, su Real Time, in un palinsesto ricco di spunti e differenziazioni tematiche. Come noto, Cortesie per gli ospiti si concentra sempre su diverse sfide basate su prove ‘culinarie’: la presentazione dei piatti, il tipo di preparazione e ovviamente il loro gusto. Cosa vedremo oggi?

Cortesie per gli ospiti è un format che tutti i giorni intrattiene i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 4 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa ‘duellare’, per così dire concorrenti sugli aspetti ritenuti cruciali e relativi come detto alla presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non soltanto: si giudica anche l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 4 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 4 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 4 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Giulia e Alessia vs. Davide e Alessio

La prima puntata odierna, in onda poco prima delle dodici, vede Giulia e Alessia, cugine creative, proporre un menù a tema ‘Futurismo‘. Davide e Alessio, vicini di casa, replicano invece con un menù rustico e deciso.

12:45 Cortesie per gli ospiti – Giorgia e Valentina vs. Federica e Silvia

Accompagnando i telespettatori verso l’ora canonica del pranzo, ecco Giorgia e Valentina, sorelle diverse, con un menù a base di alimenti ‘idroponici‘. Federica e Silvia, mamma e figlia, rispondono incentrandosi sull’arredamento.

13:45 Cortesie per gli ospiti – Grazia e Lorena vs. Cristiana e Tina

Un’ora dopo, nell’ultimo appuntamento della fascia ‘mattutina’, ecco invece Grazia e Lorena, amiche d’infanzia, con una serata dal sapore ‘storico‘. Cristiana e Tina, appassionate della convivialità, rispondono con un menù tutto laziale.

18:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.20

Dopo lo stop del primo pomeriggio, ecco che alle diciotto e trenta si riaffaccia una puntata con il menù di Federica e Simone e i loro gusti e sapori esotici. I loro avversari, Giuseppina e Maria, sorelle, presentano invece un menù dai sapori ortolani.

19:25 Cortesie per gli ospiti – Marco e Ana vs. Tommaso e Gaia

Nel preserale di Real Time, ecco la puntata in cui Ana e Marco, madre e figlio, portano a tavola le loro origini spagnole. Tommaso e Gaia rispondono con un menù con i piatti della Sicilia, la loro regione preferita.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Alex vs. Eva e Guido

Eccoci all’ultimo appuntamento odierno, che porta fino al prime time. Francesca e Alex, preparano piatti dai sapori orientaleggianti. Eva e Guido invece un menù a base di prodotti rustici. Chi avrà la meglio?