Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 5 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 5 Agosto 2020: altro momento di gusto, relax e divertimento con il famoso programma televisivo divenuto un punto di ritrovo, su Real Time, per tanti fan. Cortesie per gli ospiti è un format che tutti i giorni intrattiene i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 5 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa ‘duellare’, per così dire concorrenti sugli aspetti ritenuti cruciali e relativi come detto alla presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non soltanto: si giudica anche l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 5 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 5 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 5 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

10:40 Cortesie per gli ospiti – Claudia e Rosanna vs. Alessandro e Cristina

Claudia e Rosanna, dette ‘Le Sisters’, si lanciano in un menù di contrasti. Alessandro e Cristina rispondono con i sapori genuini della campagna laziale.

11:45 Cortesie per gli ospiti – Teresa ed Enrica vs. Marzia e Simona

In tarda mattinata ecco Teresa ed Enrica, vicine di casa, con un menù sulla tradizione. Marzie e Simona, amiche-colleghe, rispondono con i sapori della Sicilia.

12:40 Cortesie per gli ospiti – Mario e Alice vs. Valentina e Claudia

A cavallo dell’ora di pranzo, ecco Mario e Alice, amanti dei dettagli, organizzano una serata a tema bollicine. Valentina e Claudia, appassionate di moda, puntano sui loro piatti del cuore.

18:20 Cortesie per gli ospiti – Ep.19

Nel pomeriggio torna una nuova sequenza di puntate:Irene e Piero con menù ispirato dalla ‘casca‘, celebre formaggio calabrese. I loro avversari saranno Simona e Fabrizio, che propongono un menù ispirato dalla loro passione per il rugby.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Raffaella vs. Eleonora ed Ester

Nel pre serale ecco invece Francesca e Raffaella con un menù dagli aromi sperimentali. Eleonora ed Ester rispondono con una serata culturale a tema “civiltà etrusca”.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Luisa e Uccio vs. Fabio e Antonella

L’ultimo appuntamento odierno, che accompagna verso la prima serata, vede Luisa e Uccio preparare un menù tradizionale. Fabio e Antonella, amici, puntano su un menù fatto di ricordi. Chi la spunterà?

