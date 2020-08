Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 7 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 7 Agosto 2020: il noto programma televisivo divenuto un punto di forza su Real Time, torna anche oggi puntuale con un nuovo set di puntate. Cortesie per gli ospiti è un format che tutti i giorni intrattiene i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 7 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa ‘scontrare’ concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non soltanto: si giudica anche l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 7 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 7 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 7 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:25 Cortesie per gli ospiti – Fabio e Alessandra vs. Claudia e Sandra

Nella prima puntata di oggi vediamo Fabio e Alessandro, fratelli affiatati, preparare una serata fondata sui buoni sentimenti. Claudia e Sandra, amiche per la pelle, si ispireranno al Medioevo.

12:25 Cortesie per gli ospiti – Barbara e Thais vs. Olga e Luca

All’ora di pranzo, Barbara e Tahis, amiche social, presentano in tavola un menù ‘carnevalesco‘. Olga e Luca replicano invece con piatti ispirati alla loro passione comune: la Russia.

13:25 Cortesie per gli ospiti – Cristiana e Doriana vs. Marcello e Paolo

A cavallo dell’ora di pranzo, invece, Cristiana e Doriana, amiche-vicine, propongono piatti light e allegri. Marcello e Paolo, rispondono con un menù tutto campano.

18:25 Cortesie per gli ospiti – Ep.21

Dopo lo stop, ecco il go con le puntate pomeridiane. In questa, Martina e Luisa, madre e figlia, improntano il loro menù sul loro grande amore per la Florida. I loro avversarsi, Fabio e Ottaviano, padre e figlio, si ispirano alla cucina classica romana ma a km 0.

19:20 Cortesie per gli ospiti – Sabrina e Luisanna vs. Francesco e Michele

Nel presereale, invece, Sabrina e Luisanna omaggiano Frida Khalo, portando a tavola l’arte messicana. Francesco e Michele, colleghi e amici, propongono un menù “Roma-Milano”.

20:20 Cortesie per gli ospiti – Alice e Federica vs. Pierluigi e Elisabetta

Avvicinandoci alla prima serata, ecco la puntata con Alice e Federica e una serata basata sulla letteratura. Pierluigi ed Elisabetta presentano invece un menù meneghino con contaminazioni.

