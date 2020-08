Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 8 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 8 Agosto 2020: anche di Sabato, il noto programma televisivo divenuto un clou tra i rituali appuntamenti su Real Time, non si ferma, anzi rilancia. Cortesie per gli ospiti anche oggi dunque tiene compagnia ai fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 8 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa ‘scontrare’ concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non soltanto: si giudica anche l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 7 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 8 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 8 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:50 Cortesie per gli ospiti – Francesca e Alex vs. Eva e Guido

In questa sfida di tarda mattinata, Francesca e Alex, preparano piatti dai sapori orientaleggianti. Eva e Guido replicano con un menù a base di prodotti rustici.

12:45 Cortesie per gli ospiti – Roberto e Lucia vs. Carla e Eric

Intorno all’ora di pranzo, Roberto e Lucia lanciano una serata ad alta quota mentre Carla ed Eric puntano tutto sugli anni 80.

13:50 Cortesie per gli ospiti – Simona e Gabriele vs. Sabina e Giorgio

Nell’ultimo appuntamento di giornata, appena intorno al pranzo, ecco Simona e Gabriele con una serata dalle contaminazioni culinarie. Sabina e Giorgio ribattono con la milanesità DOC. Chi conquisterà la vittoria?