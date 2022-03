Cosa devi sapere prima di scegliere uno psicologo online

(Adnkronos) – In collaborazione con PosizioneUno



Scegliere uno psicoterapeuta non è mai semplice. E scegliere uno psicologo online può essere anche più difficile. Abbiamo provato diversi servizi e siamo giunti alla conclusione che Serenis.it è il migliore. I motivi della nostra valutazione sono in fondo a questo articolo.

Tuttavia ognuno deve fare la propria ricerca e scegliere il servizio che reputa più adeguato. Qualsiasi servizio di psicoterapia online tu decida di utilizzare, ci sono delle cose a cui dovrai sempre fare attenzione.

In questo articolo ti vogliamo dare tutte le informazioni indispensabili per scegliere uno psicologo online. Prima di tutto devi sapere quali sono i fattori da prendere in considerazione se stai pensando di risolvere un problema con la psicoterapia online. In particolare, ci sono miti e credenze da sfatare e consigli che ti possiamo dare per non fare la scelta sbagliata.

Basta il clic di un mouse o il tocco su un touch screen per avere un accesso istantaneo ed economico ad uno psicologo online. O almeno queste sono le promesse di applicazioni e servizi che vogliono portare la psicoterapia fuori dallo studio del terapeuta. Grazie alle nuove tecnologie, oggi puoi trovare uno psicologo in qualsiasi luogo. Ti basta essere connesso ad Internet.

Sfruttare le possibilità offerte dal web può essere facile e conveniente. Sono ormai sempre di più le persone che cercano aiuto online per un problema psicologico. Ma prima di cercare lo psicologo online che fa al caso tuo e iniziare a chattare, ci sono dei punti importanti da considerare sulla telepsicologia.

La psicoterapia online, chiamata anche telepsicologia, è qualsiasi forma di terapia psicologica erogata da strumenti o dispositivi di telecomunicazione. Chat, telefono, videochiamata, sono tutte modalità per fare psicoterapia online. Spesso la chiamano web therapy, psicoterapia telefonica, psicoterapia testuale o psicoterapia online. Ogni volta che interagisci con uno psicologo attraverso un sito web, un telefono o un’applicazione mobile, stai usufruendo di servizi di telepsicologia.

La tecnologia può contribuire all’evoluzione del modo in cui le persone seguono la psicoterapia o lavorano con uno psicologo. Sempre più ricercatori si interessano alla telepsicologia e alla telesalute. Sono infatti interessati a valutare quanto bene funzioni, specialmente in confronto alle sessioni di psicoterapia di persona. Sebbene la ricerca in questo ambito sia ancora giovane, è certo che la psicoterapia online ha il pregio di poter raggiungere più persone. Difatti, i prezzi sono più accessibili, non ci si deve spostare per raggiungere lo studio del terapeuta ed è più facile superare la timidezza iniziale.

Tuttavia, ci sono alcuni punti da considerare prima di iscriversi a qualsiasi servizio offerto esclusivamente online o per telefono.

La psicoterapia di uno psicologo online è molto promettente e offre svariati vantaggi rispetto alla psicoterapia di persona.

● Può essere più comoda. La psicoterapia online si può fare in qualsiasi luogo e momento. Puoi risparmiare tempo, stress e denaro. Non dovrai spostarti, stare in mezzo al traffico o fare delle corse per arrivare in tempo all’appuntamento. Non c’è bisogno di fare chilometri per incontrare il tuo psicologo. Per questo è anche più eco-sostenibile.

● Ti permette di risparmiare. Rispetto alla tradizionale psicoterapia di persona, è spesso meno costosa. Inoltre i prezzi sono sempre ben visibili. Alcune applicazioni pubblicizzano prezzi che prevedono un uso illimitato per una tariffa settimanale o mensile.

● Protegge la tua privacy. La comunicazione online è molto comoda per molte persone, specialmente per chi usa spesso la tecnologia. Sempre più persone usano e-mail, webinar e chat per comunicare. Per molti è più facile parlare dei propri problemi davanti uno schermo piuttosto che parlare con qualcuno di persona. Infatti in psicoterapia si rivelano informazioni personali e private. Online la privacy è totale.

● Ti aiuta a trovare lo psicologo online giusto per te ovunque tu sia. In alcune zone d’Italia, lo studio dello psicologo più vicino può essere a una o due ore di macchina. Alcune persone con malattie croniche, temporaneamente indisposte o con disabilità potrebbero non essere in grado di guidare o spostarsi. E non sempre lo psicologo online giusto per risolvere il tuo problema si trova nella tua regione. In queste situazioni, la psicoterapia online può essere l’opzione migliore.

Nonostante i potenziali benefici, molti psicologi avvertono che la psicoterapia online potrebbe non essere l’opzione migliore per tutti. Ecco alcuni punti da considerare o da chiedere prima di scegliere uno psicologo online:

● È lo strumento giusto per aiutarmi? La scienza non ha ancora dimostrato che la psicoterapia online sia efficace per tutti in ogni situazione. Inoltre, ci sono siti e app che pubblicizzano l’offerta di psicoterapia, ma potrebbero non essere autorizzati a farlo. Per esempio, le persone dietro le app potrebbero non avere la licenza o essere qualificate per fornire la psicoterapia.

● Il terapeuta è qualificato? L’ordine professionale degli psicologi ti protegge. Uno psicoterapeuta deve essere iscritto all’albo per poter esercitare la professione. Tuttavia, ci sono persone che si spacciano per terapeuti e offrono servizi che non sono legalmente definibili come psicoterapia. Potrebbe non essere sempre facile distinguere tra uno psicologo online certificato e una truffa.

● Il sito o l’applicazione sono sicuri? Sei sicuro che le informazioni che fornisci rimarranno confidenziali? Uno dei punti forti della psicoterapia è il segreto professionale. Ossia, gli psicologi assicurano ai propri clienti uno spazio privato per condividere storie, pensieri o emozioni profondamente personali e a volte difficili. Ciò che accade e viene detto in uno studio di psicoterapia rimane dentro lo studio. Il sito o l’applicazione che usi dovrebbe garantire la sicurezza delle tue informazioni personali e offrirti la verifica dell’identità e della certificazione dei terapeuti che operano su quella piattaforma.

● Come pagherai il servizio? La maggior parte delle app offre pagamenti online con carta di credito o servizi come Paypal. Tuttavia, ci sono siti che propongono anche il bonifico bancario o altre modalità di pagamento tramite il web. Assicurati che ci sia un ottimo livello di sicurezza per il pagamento e il trattamento dei tuoi dati.

Sempre più psicologi stanno esplorando i siti e le applicazioni online. E sempre più pazienti sono interessati ad usarli. La ricerca mostra che alcuni strumenti tecnologici possono aiutare a raggiungere un risultato ottimale se usati insieme alla psicoterapia in ufficio.

Ad esempio, molti psicologi e pazienti trovano utili i messaggi di testo per rapidi controlli o promemoria. Avere un calendario sincronizzato sul proprio dispositivo aiuta molto a organizzare le sedute. Inoltre, ci sono alcune applicazioni che aiutano a tracciare e registrare stati d’animo o pensieri. E non dobbiamo dimenticare che la psicoterapia online può offrire continuità quando un paziente è in vacanza o non è in grado di fare una sessione regolare.

In conclusione, possiamo consigliarti un servizio in particolare grazie al quale potrai trovare lo psicologo online che fa per te. Serenis.it è una piattaforma che ospita solo psicologi specializzati in psicoterapia; hanno tutti passato un processo di selezione supervisionato da un Medical Advisory Board. Inoltre, garantisce privacy e sicurezza sia nel trattamento dei dati, sia nei pagamenti. I prezzi sono molto vantaggiosi, sotto la media del mercato.

Ma quello che ci convince di più è il processo di selezione dello psicologo online. Infatti, la piattaforma ti guida passo dopo passo, con semplici domande per capire quale sia il problema che vuoi risolvere tramite la psicoterapia. Giunti alla fine, il team analizza i tuoi bisogni e ti propone il terapeuta più adatto. Serenis ti offre una piattaforma dove poter effettuare la prima videochiamata gratuita e, oltre allo psicologo, ti mette a disposizione un consulente via chat per qualsiasi domanda. Tutta la psicoterapia verrà svolta online. Serenis.it è un servizio sicuro e professionale.

