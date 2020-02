Cosa è oggi la farmacia in Italia?

Una mamma affaccendata a documentarsi sui migliori prodotti di bellezza, un padre interessato allo screening dell’apparato pilosebaceo, un bambino circondato da giochi di ogni tipo, sono solo alcune delle innumerevoli istantanee che descrivono oggi la farmacia.

Un’insalata di opportunità condita con buste ricche di integratori, creme, elettromedicali, prodotti naturali, omeopatici, per la detersione, per bambini, ah dimenticavo anche farmaci. In questa alternanza di richieste, esigenze ed emozioni cosa è oggi la farmacia?

Un quesito quasi esistenziale a cui è difficile trovare una risposta, il sottile equilibrio tra professione e commercio lo rende un ambiente unico dove le esigenze patologiche si sposano con quelle di vita quotidiana legate all’equilibrio psicofisico.

Quell’impercettibile linea che separa la logica di mercato da quella professionale la rende oggi un universo spesso difficile da governare con una clientela sempre più attenta alle offerte che non rinuncia facilmente al consiglio non più unicamente focalizzato sul farmaco bensì sull’integrazione, sulla cosmetica, sulle cure naturali.

Disponibilità ed efficienza sono le parole chiavi necessarie a dialogare con la continua evoluzione della domanda, la farmacia oggi non è più un semplice luogo in cui vengono acquistati farmaci bensì un punto di riferimento per le persone in cui viene affrontato il concetto del benessere a 360 gradi, non necessariamente legato alle patologie ma alla cura del proprio corpo, all’alimentazione, allo sport, al beauty… il tutto per soddisfare al meglio le esigenze dell’individuo ogni giorno sempre più complesse.

I servizi? Sono questi la frontiera del futuro? Tale tematica viene disciplinata da diversi anni, ogni farmacia cerca di affrontarla nel migliore dei modi, tuttavia vi sono dei sevizi che necessitano di “location” di cui non sempre i punti vendita possono essere muniti.

Gli animali? Anche loro reclamano uno spazio, sono sempre più le farmacie che allestiscono corner ricchi di alimenti per cani e gatti, circondati da una serie di oggetti utili come collari, sacchetti monouso, copertine, prodotti per la detersione.

