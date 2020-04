Cosa si canta oggi sui balconi? Il flash mob del 1 aprile

La voglia di urlare ancora è viva negli italiani, che non smettono di sentirsi uniti anche in questo momento così complicato. Proprio per questo per il flash mob di oggi 1 aprile la canzone scelta è ‘Urlando contro il cielo’ di Luciano Ligabue. Non si fermano i flash mob che ormai da settimane sono diventati un appuntamento fisso.

Tutti sui balconi, o affacciati dalle finestre. L’importante è far sentire la propria voce e la propria vicinanza uno all’altro. Distanti ma uniti è lo slogan con cui i flash mob hanno preso piede in Italia in modo spontaneo diventando poi un appuntamento fisso da non mancare. Nemmeno il primo giorno d’aprile, quando il protagonista sarà Ligabue.

Urlando contro il cielo, il testo della canzone

L’appuntamento è alle 18 per chiunque abbia voglia di cantare. In queste settimane sono state intonate le canzoni più rappresentative del panorama italiano, ma il repertorio della nostra musica è sconfinato ed è facile pescare capolavori recenti e passati. Per il flash mob di oggi è stata scelta Urlando contro il cielo di Ligabue, un inno a non cedere mai.

Di seguito il testo completo della canzone ormai diventata cult per tutti, grandi e piccoli. Per chi non sapesse tutte le canzoni e abbia comunque voglia di cantarla ecco il testo integrale:

Come vedi sono qua

Monta su, non ci avranno

Finché questo cuore non creperà

Di ruggine, di botte o di età

C’è una notte tiepida

E un vecchio blues

Da fare insieme

In qualche posto accosterò

E quella là sarà la nostra casa, ma

Credo che meriti di più

E intanto son qua io

E ti offro di ballarci sù

È una canzone di cent’anni almeno

Urlando contro il cielo

Non saremo delle star

Ma siam noi, con questi giorni

Fatti di ore andate per

Un weekend e un futuro che non c’è

Non si può sempre perdere

Per cui giochiamoci

Certe luci non puoi spegnerle

Se è un purgatorio è nostro perlomeno

Urlando contro il cielo

Fantasmi sulla A14

Dai finestrini passa odor di mare, diesel

Merda, morte e vita

Il patto è stringerci di più

Prima di perderci

Forse ci sentono lassù

È un po’ come sputare via il veleno

Urlando contro il cielo

Contro il cielo

Contro il cielo

Contro il cielo

Contro il cielo