Nvidia (NVDA) ha recentemente raggiunto un notevole traguardo entrando nell’esclusivo club dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, superando persino Apple (AAPL) in termini di valore di mercato. Questa incredibile impresa evidenzia la crescita significativa e il dominio di Nvidia nel settore tecnologico.

Tuttavia, nonostante questo impressionante risultato, ci sono segnali che indicano che la spinta al rialzo del titolo potrebbe rallentare. Questo articolo analizza la performance del titolo Nvidia negli ultimi 19 mesi, utilizzando l’analisi tecnica per identificare i livelli di supporto chiave e le potenziali aree di presa di profitto.

Qual è stata la performance del titolo Nvidia da ottobre 2022?

Dall’ottobre 2022, il titolo Nvidia ha registrato una forte tendenza al rialzo dopo aver toccato il fondo appena sotto la media mobile a 200 settimane (MA). Questo ha segnato un punto di svolta per il titolo, che da allora ha continuato a salire con decisione. Nonostante diversi ritracciamenti dal febbraio dello scorso anno, la pressione di vendita non è stata abbastanza forte da spingere il titolo al di sotto della MA a 50 settimane.

Ciò indica un robusto interesse di acquisto che ha sostenuto la traiettoria rialzista del titolo. Ciò indica un robusto interesse di acquisto che ha sostenuto la traiettoria rialzista del titolo e mette in evidenza una delle ragioni per investire in Nvidia e nei titoli tematici dell’IA in generale.

Da gennaio a marzo, il titolo Nvidia ha mostrato una corsa impressionante con undici barre settimanali consecutive di candele verdi. Questo periodo di crescita sostenuta è stato seguito da una correzione di quattro settimane in aprile, durante le quali il titolo è sceso di circa il 20%.

Tuttavia, la correzione è stata di breve durata, poiché gli acquirenti hanno rapidamente approfittato del calo, facendo risalire il titolo in attesa dei risultati trimestrali della società. La relazione positiva sugli utili ha ulteriormente alimentato il rialzo del titolo, portandolo a nuovi massimi storici. Il 5 giugno, il titolo Nvidia ha chiuso al livello record di 1.224,40 dollari, segnando un aumento del 5,2% nella giornata.

Nonostante la forte performance, ci sono indicazioni che lo slancio del titolo potrebbe diminuire. Un segnale degno di nota è il calo del volume degli scambi che ha accompagnato il recente aumento dei prezzi. Un volume di scambi più basso suggerisce che un numero minore di investitori sta partecipando al rally, il che potrebbe essere un precursore di un potenziale rallentamento.

Inoltre, l’indicatore di forza relativa (RSI), un indicatore tecnico chiave, ha mostrato un massimo più basso anche se il titolo ha fatto registrare massimi più alti. Questo fenomeno, noto come divergenza ribassista, spesso segnala una potenziale inversione o un periodo di consolidamento.

Quali sono i livelli chiave di Fibonacci da monitorare per Nvidia?

Quando gli investitori prendono in considerazione la possibilità di prendere profitto, è essenziale monitorare i livelli di supporto chiave che potrebbero fornire opportunità di acquisto durante i pullback. Applicando una griglia di Fibonacci al movimento del titolo dal minimo dell’ottobre 2022 al recente massimo di giugno, è possibile individuare livelli di ritracciamento significativi che possono fungere da supporto.

Il primo livello di supporto chiave si trova intorno al 38,2% di ritracciamento di Fibonacci, pari a circa 798 dollari. Questo livello si allinea anche con il minimo visto durante la correzione di aprile, rendendolo un’area critica da tenere d’occhio. Se il titolo dovesse subire un pullback più profondo, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%, situato intorno a 666 dollari, potrebbe fungere da altra potenziale zona di supporto. Questo livello è significativo perché si trova nelle immediate vicinanze della MA a 50 settimane, il che aggiunge ulteriore credibilità alla sua forza come area di supporto.

Nel caso di un calo ancora più consistente, potrebbe entrare in gioco il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% intorno ai 535 dollari. Quest’area è strettamente allineata alla parte superiore di una fase di consolidamento che il titolo Nvidia ha vissuto tra luglio e dicembre dello scorso anno. Questo livello probabilmente attirerebbe l’interesse degli acquirenti che cercano di capitalizzare i prezzi più bassi.

La comprensione di questi livelli chiave è fondamentale per gli investitori che desiderano navigare in modo efficace tra i movimenti del titolo Nvidia. Sebbene il titolo abbia mostrato una notevole forza, è essenziale rimanere cauti e consapevoli dei potenziali segnali che indicano un rallentamento o un’inversione. Tenendo d’occhio questi livelli di supporto e il sentiment generale del mercato, gli investitori possono prendere decisioni più informate e gestire meglio le loro posizioni.

In conclusione

L’ingresso di Nvidia nel club dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato testimonia la sua crescita e la sua influenza nel settore tecnologico. Tuttavia, la recente performance del titolo suggerisce che lo slancio potrebbe iniziare a diminuire.

Monitorando attentamente i principali indicatori tecnici e i livelli di supporto, gli investitori possono identificare potenziali opportunità di acquisto durante i periodi di presa di profitto. Come sempre, è essenziale condurre ricerche approfondite e considerare vari fattori prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.