Cos’è l’empatia? Ne parliamo con la Dottoressa Danyla De Vincentiis

Spesso si sente parlare di Empatia ma cosa significa? Per approfondire l’argomento ci siamo affidati alle parole della Dottoressa Danyla De Vincentiis, ospite della trasmissione “A Casa di Amici” su Radio Roma News con la conduttrice Giulia Capobianco.

Come ha spiegato la Parent Coach nel corso del suo intervento trasmesso venerdì 29 novembre in diretta sul canale 14 del digitale terrestre Lazio, l’empatia viene utilizzata nel linguaggio quotidiano, “è la capacità di porsi in maniera immediata, nello stato d’animo di un’altra persona o nella situazione di un’altra persona. Quindi provare empatia, vuol dire trovare un modo per immedesimarsi. Questa parola è bellissima. Immedesimarsi comporta un uscire da noi stessi per andare verso qualcos’altro. In questo caso, verso il nostro interlocutore. Provare ad entrare in maniera autentica in quella che è la vita dell’altro, senza pregiudizi o giudizi di valore e comprendere soltanto effettivamente quello che l’altro sta provando”.

Per approfondire l’argomento vi lasciamo l’estratto video in cui l’esperta affronta la tematica e vi ricordiamo che tutti i venerdì mattina sul canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio e in streaming su RadioRoma.tv è possibile seguire live gli interventi della Parent Coach, ospite del programma “A Casa di Amici”.