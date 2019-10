Cosenza, chiede video hot a minorenne: arrestato

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver tentato di circuire una ragazzina di 12 anni, per ottenere da lei una videochat a sfondo sessuale. L’uomo ha cercato di adescare la dodicenne tramite i social network. Ad arrestarlo la Polizia postale.

Aggiornamento ore 7.00

L’accusa per l’uomo 33enne che ha adescato una 12 enne sui social network è di stalking, atti sessuali e violenza su b. Per l’uomo, residente nella periferia di Cosenza, è scattato l’arresto è stato disposto dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura.

Aggiornamento ore 8.00

A far partire le indagini contro l’uomo arrestato oggi a Cosenza la denuncia della madre della vittima 12enne. In base a quanto emerso, l’uomo si era guadagnato la fiducia della piccola, cercando poi di convincerla ad avviare delle videochiamate erotiche, minacciando di divulgare in rete immagini compromettenti.

La vittima è caduta in preda all’ansia e ha iniziato a rifiutare il cibo, fino a meditare il suicidio. La persona arrestata è stata in passato già destinataria di provvedimenti di altre Procure per lo stesso tipo di reati, e la polizia ha sequestrato del materiale informatico per appurare l’eventuale presenza di altre vittime dello stalker.

Aggiornamento ore 10.00