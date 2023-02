Cospito, Delmastro: “Non mi dimetto, a Donzelli informazioni non secretate”

(Adnkronos) – Le informazioni date a Giovanni Donzelli su Alfredo Cospito e altri due detenuti al 41 bis “erano contenute in una relazione del Dap, fatta per dare la possibilità al governo di fare le scelte più opportune. Se me le avesse chieste Giachetti, avrei fatto lo stesso, le avrei date a lui come a Donzelli, trattandosi di un documento non secretato. Se il Parlamento chiede al governo delle cose, il governo risponde”. Lo dice il sottosegretario alla Giustizia in quota Fdi, Andrea Delmastro, intercettato a pochi passi da Montecitorio.

“Si tratta di atti presenti legittimamente al ministero” di via Arenula. A chi gli domanda se lui e Donzelli stiano valutando di dimettersi, “no, non lo pensiamo” risponde Delmastro.