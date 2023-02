Cospito, difesa Delmastro deposita memoria in Procura

(Adnkronos) – La difesa del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha depositato alla Procura di Roma una memoria difensiva in relazione all’indagine per rivelazione del segreto d’ufficio sul caso Cospito. Nel documento depositato dall’avvocato Giuseppe Valentino viene ricostruita la vicenda e vengono citate anche alcune pronunce della corte di Cassazione.

Delmastro, iscritto nel registro degli indagati, è stato ascoltato per circa due ore il 17 febbraio scorso a piazzale Clodio. I pm stanno valutando se convocare, come persona informata sui fatti, il vicepresidente del Copasir, Giovanni Donzelli, che nel corso di una seduta alla Camera divulgò notizie riferite da Delmastro su colloqui in carcere intercorsi tra l’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame da oltre quattro mesi, ed esponenti di ‘Ndrangheta e Camorra al 41 bis.