Cospito, Donzelli: “Pd dalla sua parte, ridirei quello che ho detto”

(Adnkronos) – “Se tornassi indietro ripeterei quello che ho detto, che Cospito dal Pd ha avuto una visita di incoraggiamento”. Così il deputato FdI e responsabile dell’organizzazione del partito di Meloni, Giovanni Donzelli, ospite di Agorà su Rai 3. “Dovete spiegare che state dalla parte di Cospito, capisco il suo nervosismo”, dice poi rivolto a Simona Malpezzi, capogruppo del Pd, presente in studio. “Dal Pd basta che dicano che resti il 41 bis per Cospito”, ha poi aggiunto. “Dimettermi dal Copasir? Se avessi mai rivelato informazioni prese dal Copasir sarebbe giusto dimettersi, ma non è così”, spiega ancora, aggiungendo: “Il problema è il collegamento tra mafia e Copasir”, ricorda. “Questi documenti – dice – non erano coperti da segreto”. “Si esprimerà – conclude – il gran giurì del Parlamento, il governo non entra in questo dibattito”.