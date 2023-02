Cospito, Meloni: “Governo ha fatto il suo lavoro”

(Adnkronos) – “Il governo non ha creato lui il problema, ci sono delle persone che decidono deliberatamente di sfidare stato italiano”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni telefonando a sorpresa alla trasmissione di Barbara Palombelli Stasera Italia su Rete4, dedicata al caso Cospito. “Di fronte a una situazione che è di nostra competenza, una situazione che iniziava a surriscaldarsi, noi abbiamo espresso la solidarietà, abbiamo attivato quello che dovevamo attivare, abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro. Dopodiché è montato questo caso non per volontà nostra e io stessa mi sono ritrovata a rispondere a delle domande. Quindi si è ritenuto di avviare questo dibattito ma non lo ha avviato il governo”.

“Il governo non ha alzato toni e non ha mai eccitato piazza. Se posso permettermi, consiglio francamente prudenza. Poi ho letto i titoli dei giornali che dichiaravano ‘Meloni vuol far morire in carcere Cospito’ e leggo dichiarazioni di anarchici che dicono ‘noi colpiremo con le armi rivoluzionarie chi dovesse essere mandante di qualsiasi cosa capitasse mai a Cospito’. Quindi, consiglio responsabilità”.

“Qui c’è della gente che sfida apertamente lo Stato italiano dicendo ‘o si fa come diciamo noi o rischiate in buona sostanza di vedere le vostre auto messe a fuoco e tutto quello che abbiamo visto accadere… ‘ abbiamo gente che dichiara apertamente ‘noi colpiremo se le cose non dovessero andare come diciamo noi’. Lo Stato deve rimanere fermo di fronte a queste minacce di mafiosi e terroristi e ci chiediamo se il governo sta eccitando la piazza? Io francamente rimango un po’ di stucco. Dobbiamo rimettere le cose nella giusta direzione e capire chi crea problema e chi non lo crea”.