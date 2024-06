Costa Firenze – Una crociera tra i Fiordi da dimenticare. Codici deposita in Tribunale class action “Per ottenere rimborsi e risarcimenti”

È stata depositata in Tribunale la nuova class action promossa dall’associazione Codici nei confronti di Costa Crociere. Questa volta l’azione legale riguarda la crociera con Costa Firenze partita da Kiel il 4 agosto 2023.

Costa Firenze, una crociera da incubo, il Codici: “La vacanza tra i fiordi norvegesi ha regalato ai viaggiatori più disagi che panorami suggestivi”

“La vacanza tra i fiordi norvegesi ha regalato ai viaggiatori più disagi che panorami suggestivi – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché si sono registrati diversi problemi. La criticità principale ha riguardato il cambio dell’itinerario. A causa del maltempo, alcune tappe sono state cancellate e sostituite con altre di minore interesse. Bisogna capire se le condizioni meteo erano note prima della partenza, perché, in questo caso, la compagnia avrebbe dovuto informare in anticipo i crocieristi del cambio di programma, così da permettergli di scegliere se imbarcarsi lo stesso oppure rinunciare ad una vacanza di fatto sensibilmente peggiorata”.

Costa Firenze, una crociera da incubo, il Codici: “Altra questione è quella dello smarrimento dei bagagli di circa 200 passeggeri”

Ed ancora, aggiunge il responsabile dell’Associazi9ne, “ Altra questione è quella dello smarrimento dei bagagli di circa 200 passeggeri. Alcuni sono riusciti a recuperarli durante la crociera, altri no e non è un disagio indifferente per chi non ha potuto indossare i vestiti che aveva messo in valigia per le escursioni tra i fiordi. Alla luce di quanto accaduto riteniamo che i crocieristi debbano essere rimborsati e risarciti. Ed è quello che chiediamo con la class action”.

Dunque, tengono a far saper dal Codici, “I viaggiatori che si trovavano a bordo della Costa Firenze partita da Kiel il 4 agosto 2023 interessati a richiedere rimborso e risarcimento possono rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.”

Max