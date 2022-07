Costa: ‘Spallanzani eccellenza internazionale, sempre in prima linea’

(Adnkronos) – “L’Istituto Spallanzani di Roma è un’eccellenza nazionale e internazionale, da sempre in prima linea nella gestione delle emergenze sanitarie. La mia visita è innanzitutto l’occasione per ringraziare tutta la squadra dell’Istituto per il prezioso lavoro svolto in questi mesi. Basti pensare che a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi pazienti in Italia i virologi dello Spallanzani sono riusciti ad isolare il virus”. A dirlo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine della visita odierna all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani, dove ha incontrato il direttore generale, Francesco Vaia.

“Sempre i ricercatori dello Spallanzani sono stati i primi al mondo a isolare il virus del vaiolo delle scimmie nel liquido seminale. Ricerca, competenza ed esperienza sono la forza dell’Istituto. Dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze continuando ad investire nella scienza e nelle nuove tecnologie. Con il direttore generale, Francesco Vaia, abbiamo tracciato i prossimi obiettivi: oltre all’aggiornamento dei vaccini dobbiamo puntare anche su soluzioni come la ventilazione meccanica in tutti i luoghi della socialità, dalle scuole ai mezzi pubblici”, aggiunge Costa.

“Dobbiamo, inoltre, mettere in sicurezza il prima possibile i fragili e gli anziani con la quarta dose. Fiducia nella scienza, responsabilità e corretta informazione: solo così ci lasceremo definitivamente alle spalle la pandemia. Ringrazio, ancora una volta, la maggioranza degli italiani che ha dimostrato un grande senso civico, scegliendo di vaccinarsi per tornare quanto prima alla normalità”, conclude.