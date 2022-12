Costretta a prostituirsi a 15 anni: arrivano le condanne

Due amiche di famiglia che ben presto si erano trasformate in feroci aguzzine, capaci di schiavizzare una ragazza minorenne e farla prostituire senza alcuna pietà. È arrivata la condanna al carcere per le due donne, che avevano costretto una giovane di 15 anni a vendere il proprio corpo sotto il loro costante dominio.

La giovane si era fidata delle due amiche della propria famiglia, che le avevano promesso di portarla in Italia dalla Romania, per introdurla nel mondo del lavoro. Avrebbe fatto la babysitter e di conseguenza avrebbe potuto inviare denaro ai suoi genitori. Una volta raggiunto il nostro Paese, però, aveva avuto inizio il dramma. Obbligata a prostituirsi in zona Tiburtino, la minore da gennaio a maggio del 2016 avrebbe avuto circa 450 incontri sessuali a pagamento. Per la vicenda, nove clienti erano finiti a processo, ma ieri sono stati assolti per mancanza di prove. Le due donne, che oggi hanno 35 e 30 anni, sono invece state condannate dalla quinta sezione collegiale del Tribunale di Roma a 7 e 6 anni di reclusione con l’accusa di prostituzione minorile.