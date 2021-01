Covid: 10.497 contagi e 603 vittime. Fra tamponi molecolari ed antigenici tasso di positività al 4,1%

A leggere soltanto il numero dei nuovi contagi (10.497), rispetto a ieri, oggi sembrerebbe fare un passo indietro la situazione coronavirus nel Paese, ma nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti ben 254.070 tamponi (tra molecolari e antigienici), dai quali, calcolando appunto entrambi i due test, l’indice di positività è stato calcolato al 4,1%.

Il ministero della Salute informa inoltre che in Italia gli attualmente positivi (ma non ‘malati’), sono attualmente 535.524.

Cambio al vertice delle regioni maggiormente colpite dai nuovi contagi, con la Sicilia, che da ieri ha individuato 1.641 casi. Seguono il Lazio (1.100) e l’Emilia Romagna (1.034). Oggi, a differenza d ieri, quando erano cinque, si distinguono tre regioni sotto i cento casi: Basilicata, Valle d’Aosta e Molise.

Per quel che riguarda le vittime invece, con i 603 decessi registrati da ieri, attualmente il totale dei morti in Italia è di 83.157 dall’inizio dell’emergenza.

Tornano intanto a calare (grazie a Dio) oggi, nella media nazionale, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che, con i -55 da ieri, ora sono 2.487 quanti costretti alla ventilazione assistita.

Allo stesso modo, sono diminuiti di 185 unità ,quanti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari ospedalieri, dove gli ‘allettati’ sono attualmente 22.699.

Meglio invece per quanto riguarda gli italiani in isolamento domiciliare (attualmente 510.338), dal quale nelle ultime 24 ore ne sono usciti altri 11.293.

Bene come sempre invece la situazione relativa ai guariti, con altri 21.428 in più da ieri, per un totale di 1.781.917 dall’inizio dell’emergenza.

I numeri nel Lazio

Come ha illustrato poco fa nel corso del briefing pomeridiano l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, “oggi, quasi 13mila tamponi (+2.891) e oltre 23mila antigenici, per un totale di oltre 36mila test“. Dunque i nuovi contagi sono 1.100 mentre, le vittime, 59. Come aggiunge ancora D’Amato, “Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici (un calcolo ora complessivo,ndr) la percentuale scende a 3%“.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max