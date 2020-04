Covid-19: “i test rapidi anticorpi non sono attendibili”, si prosegue con i tamponi

Mentre ci si sfregava già le mani pensando di aver dalla nostra un’arma in più nella lotta ai contagi da coronavirus, poco fa dalla direzione generale della Programmazione sanitaria del ministero della Salute, è stata diramata una nota di aggiornamento, in relazione all’uso dei test diagnostici, che si avvalsa delle valutazione da parte del Comitato tecnico scientifico della Protezione civile:

“I test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2 – recita la circolare – secondo il parere espresso dal Cts, non possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare basato sull’identificazione di Rna virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall’Oms“.

“Un singolo campione di siero non è sufficiente ”

In particolare, si legge, “Il risultato qualitativo ottenuto su un singolo campione di siero non è sufficientemente attendibile per una valutazione diagnostica, in quanto la rilevazione della presenza degli anticorpi mediante l’utilizzo dei test rapidi non è comunque indicativo di un’infezione acuta in atto, e quindi della presenza di virus nel paziente e rischio associato a una sua diffusione nella comunità. Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni affini come altri coronavirus umani, il rilevamento degli anticorpi potrebbe non essere specifico della infezione da Sars-CoV2. Infine, l’assenza di rilevamento di anticorpi (non ancora presenti nel sangue di un individuo per il ritardo che fisiologicamente connota una risposta umorale rispetto all’infezione virale) non esclude la possibilità di un’infezione in atto in fase precoce o asintomatica e relativo rischio di contagiosità dell’individuo”.

“Non sono validi come test auto-diagnostici”

Per cui, avvertono dal ministero della Salute, “Si ritiene, inoltre, utile far presente che tali test, qualora non marcati Ce ai sensi del D. Lgs. 332/00 come dispositivi per test autodiagnostici, non possono essere usati da chi non abbia qualificazione/competenza nel merito e, pertanto, l’eventuale fornitura al pubblico generale sarebbe incoerente con la loro destinazione d’uso“.

Max