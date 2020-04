Covid-19: “Il trend è discendente” afferma Borrelli. Meglio nelle terapie intensive, 22.170 le vittime

Finalmente ci siamo: ”Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri”, ha annunciato poco fa dalla sede della Protezione civile, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro. nell’ambito della quotidiana conferenza stampa.

Nelle terapie intensive meno di 3mila letti occupati

A dare ancora più conforto al quadro generale, è poi il calo dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi infatti, come sottolineato dal Commissario Borrelli, dal 20 marzo, per la prima volta i pazienti costretti alla ventilazione meccanica sono infatti scesi i tremila. Dunque, in virtù dei 143 in meno rispetto a ieri, oggi le terapie intensive sono occupate da 2.936 pazienti.

I decessi: ad oggi sono morte 22.170 persone (+525 da ieri).

I positivi: sono 106.607 (+1.189 nelle ultime 24 ore).

Ricoverati con sintomi: 26.893 (-750 rispetto a ieri).

Isolamento domiciliare: sono in 76.778 gli italiani ‘a casa’.

I guariti: complessivamente sono 40.164 (+2.072da ieri).

I casi totali: sono 168.941.

Tamponi: dall’inizio dell’emergenza ne sono stati effettuati 1.178.403

La situazione in dettaglio di ciascuna regione italiana

Max