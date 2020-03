Covid-19 in Italia: i morti sono arrivati a 2.503. Lombardia al tracollo 

Ad oggi in Italia le persone decedute ‘anche’ a causa del coronavirus (l maggior parte di esse presentavano infatti patologie già pre-esistenti), sono 2.503.

Per quel che riguarda invece il numero dei contagiati, da ieri ve sono 2.989 in più. Complessivamente il numero dei contagiati (dunque comprese sia le vittime che i guariti), è di 31.506 persone.

Nello specifico, c’è da segnalare il calo dei numero dei guariti (ieri erano 414), attualmente 2.941, 192 in più di ieri.

Tuttavia la buona notizia – si fa per dire – è che il trend dei contagi sembrerebbe in lievissimo calo. A quanto pare infatti la cosiddetta ‘curva dei nuovi infetti’, ha virato a +11,9%, smentendo quindi la velocità tenuta fino a ieri.

Infine, le persone risultate positive sono 23.073, in virtù delle +2.470 delle ultime 24h.

Bergamo, una città al collasso: ospedali pieni

Eccoli i dati quotidiani illustrati come sempre dal Commissario straordinario Angelo Borrelli, poco fa dalla sede della Protezione Civile.

Nello specifico il capo della Protezione Civile si è poi soffermato sulla criticità che sta stritolando Bergamo (con addirittura 100 medici di famiglia contagiati), al punto che la terapia intensiva non più in grado di ricevere pazienti. Una pessima notizia alla quale si sta cercando di ovviare e, al più presto, nel campo allestito dagli Alpini sarà realizzato un ospedale di fortuna. Ne frattempo, hanno assicurato dalla Protezione Civile, per i pazienti costretti a dover ricorrere alla ventilazione meccanica, si prospetta il trasferimento nelle terapie intensive di altri ospedali del Paese.

Emiliano preoccupato dai circa 30mila rientrati

In Puglia ci si prepara al peggio per i circa 21mila che si sono ‘autodenunciati’ dichiarando di essere tornati da altre città. Il governatore Emiliano ha affermato che c’è comunque da annoverare tra questi quanti invece hanno taciuto il loro rientro in Puglia. E si parla di qualcosa come almeno altre 10mila persone.

Reggio Calabria: ‘chiuso’ un comune dalla Regione

In Calabria, la governatrice Santelli, preoccupata dall’improvviso palesarsi di diversi contagiati, ha immediatamente ordinato la ‘chiusura’ del Comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Il governatore De Luca ‘sigilla’ diversi comuni

Un’iniziativa che segue quanto fatto anche dal presidente campano, Vincenzo De Luca il quale, proprio per la recrudescenza di contagi, ha a sua volta ‘sigillato’ diversi comuni, tra i quali anche Ariano Irpino.

Quarantena obbligatoria per chiunque torna in Italia

Intanto Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme al ministro della salute, Speranza, hanno firmato ha firmato un decreto che, fino al 25 marzo, obbliga chiunque ritorni da fuori in Italia (anche se asintomatico), all’autoisolamento per i 14 giorni successivi.

Ecco la situazione di ciascuna regione del Paese

Lombardia: 16.220 (1571 oggi); Emilia-Romagna: 3.931 (409 oggi); Veneto 2.704 (231 oggi); Piemonte 1.897 (381 oggi); Marche 1.371 (129 oggi); Liguria 778 (111 oggi); Campania 460 (60 oggi); Toscana 1053 (187 oggi); Sicilia 237 (24 oggi); Lazio 607 (84 oggi); Friuli-Venezia Giulia 394 (8 oggi); Abruzzo 229 (53 oggi); Puglia 340 (110 oggi); Umbria 197 (33 oggi); Bolzano 291 (50 oggi); Calabria 114 (25 oggi); Sardegna 117 (10 oggi); Valle d’Aosta 136 (31 oggi); Trento 385 (7 oggi); Molise 25 (4 oggi); Basilicata 20 (8 oggi)

