Covid-19 nel Paese: oltre 13mila i decessi. Borrelli: “Non abbassiamo la guardia”

Dopo aver causato ad oggi qualcosa come 13.155 decessi dall’inizio dell’emergenza, la situazione sembra lievemente (inteso come ‘impercettibilmente’) migliorare di giorno in giorno. Questa non significa che sia finita anzi, ribadisce il Commissario straordinario Angelo Borrelli, “non bisogna abbassare la guardia” e, non a caso, oggi è stata ufficializzata la proroga delle restrizioni fino al 13 aprile. Del resto, Borrelli lo ha ribadito fino a stamane, non si sa quando si uscirà da questa emergenza, tuttavia, senza le misure messe in campo, oggi ci troveremmo a contare un numero impressionane di morti. Dunque, spiega l’esperto, tornando alla normalità “Dovremo essere abili a riavvicinarci all’altro gradualmente, senza perderne la fiducia”.

Intanto in conferenza stampa l’assessore al Welfare della regione lombarda, Giulio Gallera, ha confermato che “Il dato dei deceduti lombardi si mantiene costante”, mentre stanno rapidamente calano i nuovi ricoveri.

Il riassunto in numeri, ad oggi, della situazione in Italia

Arrivando ai numeri relativi alla situazione nelle ultime 24 ore, tenendo conto che complessivamente, dall’inizio dell’emergenza in Italia, sono 110.574 le persone coinvolte, ecco quanto ha reso noto poi fa la Protezione civile:

Deceduti: 13.155 (+727 da ieri).

Guariti: complessivamente sono 16.847 (+1.118 nelle ultime 24h).

Positivi: in totale se ne contano 80.572 (+2.937).

Isolamento domiciliare: attualmente sono 48.134 le persone ‘costrette’ in casa.

Ricoverati con stintomi: 28.403 i letti ospedalieri occupati.

Terapia intensiva: in 4.035 (+12) sono sottoposto alla ventilazione meccanica.

Il grafico della Protezione civile per ciascuna regione

