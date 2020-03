Covid-19, oggi record negativo di decessi: 969. Arcuri: “Puntiamo all’autosufficienza”

Assente ‘giustificato’ il Commissario straordinario Angelo Borrelli, anche oggi la Protezione civile ha puntualmente illustrato il quadro della situazione contagi in Italia, attraverso i dati raccolti nelle ultime 24 ore. Ciò che purtroppo salta agli occhi, è il numero dei decessi, 969, il numero più alto mai registrato dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese.

“Lavoriamo senza sosta per puntare all’autosufficienza”

Come ha illustrato poco fa il Commissario Arcuri, ”I dati dal nostro Paese e da altri paesi del mondo evidenziano che questa è una pandemia senza precedenti. In una crisi mondiale c’è bisogno di collaborazione senza particolarismi. Noi, come Italia, stiamo facendo la nostra parte. Stiamo cercando ovunque i dispositivi e le apparecchiature che servono a combattere questa guerra, stiamo cercando di farli arrivare dove servono prima possibile. E stiamo lavorando senza sosta chiamando tutte le componenti produttive e sociali allo sforzo per rafforzare la filiera industriale per arrivare ad una produzione interna e a dipendere sempre meno dalle importazioni. Dobbiamo puntare all’autosufficienza“.

Ecco il quadro complessivo, in numeri, della situazione

Deceduti: da ieri sono state registrati 969 morti (ad oggi sono oltre 9.134 totali)

Guariti: complessivamente, ad oggi sono 10950.

Positivi: 66.414 gli italiani contagiati.

Isolamento domiciliare: 36.653 le persone chiuse in casa.

Ricoverati con sintomi: nel ospedali 26.029 i letti occupati.

Terapia intensiva: in 3.732 sono sottoposti a ventilazione meccanica.

Max