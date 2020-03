Covid-19, secondo giorno di lieve miglioramento: meno morti e contagiati

Come dicevamo riguardo al punto del Lazio, che quello ‘lombardo’ rispetto alla situazione Covid-19 nel Paese, anche dalla sede della Protezione Civile giungono finalmente notizie incoraggianti: come ha infatti informato il Commissario straordinario, Angelo Borrelli, quella di oggi è stata la seconda giornata consecutiva, nella quale in cui il numero di contagiati è sensibilmente sceso. Allo stesso modo per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 48 ore.

Evidentemente, a distanza dai primi provvedimenti, stanno pagando le scelte fatte. Tra un paio di settimane dovremmo iniziare a vedere anche le conseguenze delle ultime misure intraprese al governo di concerto con il comitati scientifico.

Di contro, preoccupa ovviamente l’esodo al Sud, i cui effetti ‘potrebbero’ manifestarsi nelle prossime settimane.

Nello specifico per quel che riguarda le ultime 24h

Deceduti: ad oggi complessivamente sono 6.077 (601 in più rispetto a ieri).

Guariti: ad oggi sono 7.432 (+408).

Positivi: attualmente siamo a 5.0418 (+3780)

Isolamento domiciliare: 26.522 italiani ‘chiusi’ in casa.

Ricoverati con sintomi: 20.692.

In terapia intensiva: 3.204.

Max