Covid, 728 i medici sospesi perché non vaccinati

Sono 728 i medici attualmente sospesi dagli albi degli Ordini dei medici italiani perché non vaccinati contro Covid-19. Le sospensioni sono state in tutto 936, di cui 208 revocate dopo che i camici bianchi hanno provveduto a mettersi in regola con la vaccinazione obbligatoria da aprile per il personale sanitario. A comunicarlo è la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi (Fnomceo), che via via riceve dagli Ordini provinciali (sinora sono stati 55 su 106) la comunicazione delle sospensioni.